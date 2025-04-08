Мать оставила младенца в сугробе в поселке Хабаровского края

Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе поселка Горный в Хабаровском крае

Tекст: Вера Басилая

В поселке Горный Хабаровского края мать оставила свою шестимесячную дочь в сугробе. После того, как информация распространилась в интернете, прокуратура Солнечного района приступила к проверке данного случая, передает РИА «Новости».

На данный момент ребенок находится в специализированной организации для детей, и ее жизни ничего не угрожает. Кроме шестимесячной девочки, в семье есть еще один несовершеннолетний ребенок – мальчик, который также может быть изъят из семьи и передан в социальное учреждение. Прокуратура уже привлекла мать к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Прокуратура также намерена оценить деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе условия воспитания и проживания детей в семье. В момент происшествия в поселке была переменная облачность и легкий восточный ветер при температуре около 9 градусов тепла.

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