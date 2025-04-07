Лавров обсудил с послами контакты с Вашингтоном и кризис на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении на сайте МИД отмечается, что в ходе дискуссии были затронуты и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Лавров в своем вступительном слове дал принципиальные оценки текущей ситуации в сфере безопасности на континенте. Он отметил кризис концепции евроатлантической безопасности и подчеркнул опасные действия натовских стран, направленные на дестабилизацию обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр также обратил внимание на взрывоопасную обстановку на Ближнем Востоке и риски для стабильности в Южном Кавказе и Центральной Азии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по инициативе президента России Владимира Путина о создании новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех стран континента. Было подчеркнуто, что евразийские государства должны взять на себя основную ответственность за решение проблем региона.

Лавров также акцентировал внимание на инициативе Белоруссии, поддержанной Россией, по подготовке «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке». Этот документ предполагается как программный, чтобы изложить параметры новой архитектуры континентальной безопасности.

Ранее Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям». Он также заявлял о готовности России обсуждать Украину с США и другими странами.