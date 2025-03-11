Лавров заявил о готовности России обсуждать Украину с США и другими странами

Tекст: Валерия Городецкая

Россия готова обсуждать украинскую тематику с США и всеми, кто искренне заинтересован в урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой секретариата ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

Лавров отметил, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине ясна. Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам. Министр подчеркнул: «Путин подчеркивал и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его коренные первопричины». По словам Лаврова, Путин в наиболее развернутом виде изложил свою позицию в июне прошлого года, выступая в МИД, и разговаривал об этом по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД подчеркнул, что диалог между российскими и американскими представителями не должен прерываться даже при наличии противоречий. «Конечно же, мы будем обсуждать, готовы обсуждать украинскую тематику со всеми, кто искренне заинтересован в этом помогать», – заявил Лавров.

Ранее Bloomberg писало, что Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции.