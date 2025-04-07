Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Telegraph: Трамп может заставить Киев выбирать между миром или потерей поддержки
Колумнист The Daily Telegraph Дэниел Джонсон предсказал ультиматум президента США Дональда Трампа для Киева: мир с Россией или потеря американской поддержки в виде разведывательной и логистической помощи.
Джонсон предупредил, что Украина может столкнуться с ультиматумом от президента США Дональда Трампа, который может вынудить Киев выбрать между миром с Россией на ее условиях и потерей американской поддержки, передает ТАСС. В материале говорится, что это мирное соглашение может быть продиктовано президентом России Владимиром Путиным.
Джонсон отметил, что в случае территориальных уступок настроение украинского населения будет подавленным, а среди военнослужащих вероятно распространение пораженчества. Он подчеркнул, что падение режима Владимира Зеленского станет лишь вопросом времени, а страна может столкнуться с угрозой распада.
Кроме того, автор отметил, что посещение главы Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым США стало «дипломатическим переворотом» для России. Джонсон предположил, что теперь санкционные российские чиновники могут получить привилегированный доступ в Овальный кабинет, откуда, по его мнению, «был изгнан Зеленский».
В пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что администрация Дональда Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.