Эрдоган предупредил о риске провокаций против мирного процесса по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о риске провокаций, способных сорвать мирный процесс по Украине, передает РИА «Новости». По словам турецкого лидера, даже в периоды обострения Анкара прикладывала усилия для организации переговоров между сторонами, однако такие моменты всегда сопряжены с угрозой вмешательства.

Эрдоган подчеркнул: «По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призывать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс». Он отметил, что справедливый мир не имеет проигравших сторон и только укрепление взаимного доверия обеспечит долгосрочный успех переговоров.

Президент Турции также заверил, что Анкара намерена продолжать вносить свой вклад в урегулирование и поддерживать любые усилия, направленные на установление мира. Эрдоган высказал уверенность, что обеим сторонам важно проявлять добрую волю и сотрудничество для достижения результатов.

Ранее Эрдоган заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения остается для Анкары приоритетом.

В администрации турецкого лидера отметили, что делегации России и США могут вновь встретиться для переговоров в Турции, однако конкретные даты пока не определены.