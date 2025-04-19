В Стамбуле заявили о вероятности продолжения переговоров делегаций России и США

Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

«Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

«Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

«Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

«Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

«Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

«Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.