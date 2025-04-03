В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»

Минобороны Белоруссии: Учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают

Tекст: Дарья Григоренко

Хренин сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. «Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать – мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», – отметил Хренин, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что процесс выработки замысла учений еще продолжается.

В декабре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре прошлого года сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.