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Главу цеха Казанского завода осудили на восемь лет за взятку
Суд Казани приговорил главу цеха завода к восьми годам за взятку и штраф
Вахитовский районный суд Казани приговорил руководителя цеха Казанского порохового завода к восьми годам лишения свободы за получение взятки при оформлении документов с завышенными объемами выполненных работ.
Вахитовский районный суд Казани признал руководителя одного из цехов Казанского порохового завода виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости». Обвиняемый получал взятки за оформление документов с недостоверной информацией о выполненных работах, что позволяло завышать объем выполненных услуг по договорам с заводом.
Суд также обязал осужденного выплатить штраф в размере 5,5 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на протяжении восьми лет после отбытия наказания.
Управление ФСБ России по Татарстану сообщило, что их усилиями была пресечена противоправная деятельность руководителя, который принимал исполнительную документацию по завышенным объемам работ, что представляло угрозу для экономической безопасности завода и государства в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в мошенничестве и получении взятки при выполнении гособоронзаказа на ростовском заводе на сумму 811 млн рублей.