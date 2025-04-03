Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Группа Linkin Park подала заявку на новый логотип в Роспатент
Группа Linkin Park подала заявку на товарный знак с новым логотипом в Роспатент
Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для нового логотипа, который охватывает три класса МКТУ, включая продажу музыки и проведение концертов.
Американская рок-группа Linkin Park решила обновить свой фирменный стиль, подав заявку на регистрацию нового логотипа в Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Заявка была направлена в Роспатент 1 апреля 2025 года из США, что подтверждают данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Логотип будет зарегистрирован в рамках трех классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди них значатся такие сферы, как продажа музыкальных произведений, изготовление и продажа одежды, а также организация и проведение концертов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, а позже коронер подтвердил самоубийство в качестве причины его смерти. Юрий Лоза обвинил Беннингтона в предательстве после его смерти.