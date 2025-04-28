Электромобиль «Атом» представлен в рамках акции «Ледокол знаний»

В Москве прошла акция «Ледокол знаний» с презентацией электромобиля «Атом»

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие прошло на ВДНХ в Москве. В рамках акции «Ледокол знаний» школьники, родители и интересующиеся наукой смогли прослушать лекции экспертов атомной отрасли, поучаствовать в интеллектуальной викторине и научных играх. Ключевым событием стал первый в истории проезд российского электромобиля «Атом» по улицам столицы, завершившийся у Музея «АТОМ». Здесь прошла презентация машины, где рассказали о ходе ее разработки, технических характеристиках, инновационном электроприводе и аккумуляторной батарее, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акция была приурочена к 500-летию освоения Россией Северного морского пути и 80-летию отечественной атомной промышленности. На площадке эксперты Росатома и инженеры рассказали о современных атомных технологиях, развитии альтернативной энергетики и производстве отечественных электромобилей. Школьники могли зарегистрироваться для участия в проекте «Ледокол знаний», победители которого отправятся этим летом в арктическую экспедицию на атомном ледоколе.

Заместитель директора Департамента коммуникаций Росатома Константин Рудер отметил, что отбор в экспедицию проходит в несколько этапов и открывает уникальные возможности, включая участие школьников из России и двадцати стран мира. Генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Анастасия Михайлова подчеркнула, что запуск «Атома» на улицах столицы символизирует технологическую независимость и конкурентоспособность отечественных электромобилей. Директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов добавил, что Росатом играет ключевую роль в развитии всей технологической цепочки электромобильности в России.

Предсерийный «Атом» собран вручную, его батарея рассчитана на запас хода до 500 километров и устойчива к перепадам температур, что особенно важно для российских условий. Серийное производство электромобиля планируется начать в 2025 году.