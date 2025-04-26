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В ЕАО стартовали мероприятия к юбилею Победы
В ЕАО открылся Дальневосточный патриотический форум
В Еврейской автономной области торжественно открыли Дальневосточный патриотический форум, с которого начался цикл мероприятий к 80-летию Великой Победы.
Открытие цикла юбилейных мероприятий к 80-летию Победы прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин». Форум собрал представителей власти Дальнего Востока, молодежные объединения, педагогов, студентов и школьников. Главная цель – укрепление патриотизма и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны среди молодежи.
На форуме подвели итоги детского конкурса видеороликов, посвященного Великой Победе: участвовали 117 школьников, победили пятеро в разных номинациях. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк поздравила участников.
«Патриотический форум – еще одно напоминание нам, что 9 Мая – это символ памяти и чести, которую мы обязаны беречь, гордости за дедов и прадедов, наших ребят, которые сейчас защищают страну», – отметила Костюк.
Торжество украсило выступление военного оркестра и награждение лучших детских духовых коллективов. Для гостей форума организованы мастер-классы, в том числе по сборке мозаики Победы, а также соревнования и шоу дронов на отдельной площадке БПЛА. В областном центре запущен конкурс «Звезда Победы», а на площади имени Ленина состоялся флешмоб по развертыванию Флага России.
В рамках форума проходит и встреча молодых педагогов ЕАО, направленная на развитие профессиональных компетенций молодых специалистов. И.о. зампреда правительства области Евгений Гузман сообщил о запуске системной поддержки молодых педагогов, новых курсах повышения квалификации и работе над механизмами материального стимулирования.