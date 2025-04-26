Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Установлена личность надругавшегося над могилой военкора Федорчака
СК: В надругательстве над могилой военкора Федорчака подозревается житель Крыма
Житель Нижнегорского района Крыма стал подозреваемым по делу о поджоге на кладбище в Уваровском сельском поселении.
По данным официального представителя крымского главка Следственного комитета России Ольги Постновой, речь идет о поджоге могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.
Постнова заявила: «Установлена причастность жителя Нижнегорского района Республики Крым к поджогу могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и бойцов СВО на кладбище Уваровского сельского поселения. Следствием ему присвоен статус подозреваемого».
Напомним, в марте в Крыму возбудили два уголовных дела по факту надругательства над могилой военкора «Известий» Александра Федорчака и еще троих участников спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил этот акт вандализма, назвав его «непозволительным и чудовищным» и потребовав жестких мер к виновным.