Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Марочко сообщил о продвижении ВС России на купянском направлении
Российские силы укрепили позиции в районах Тополи, Каменки и Красного Первого, заняв новые рубежи и расширив контроль над дорогами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска продвинулись на ряде участков купянского направления, передает РИА «Новости». По Марочко, силы России выровняли передовую линию и закрепились на новых рубежах в районах населённых пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое.
Северо-восточнее Фиголевки российские военные взяли под огневой контроль участок автодороги протяженностью примерно 800 метров. Также северо-западнее Двуречной были заняты новые позиции в лесном массиве. Марочко отметил, что севернее населенного пункта Западное близится к завершению зачистка Плоского леса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, а Киев увеличил число расчетов БПЛА на этом участке.