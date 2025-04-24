Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Форум молодых дипломатов «Россия-Африка» прошел на площадке МГИМО
Молодые дипломаты из России и стран Африки обсудили пути укрепления сотрудничества и выработали совместные инициативы на форуме в МГИМО.
Мероприятие прошло с 22 по 26 апреля на базе МГИМО МИД, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором форума выступил Совет молодых дипломатов МИД России при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.
В форуме приняли участие более 30 представителей африканских государств, среди которых эксперты в области политических и исторических наук и сотрудники внешнеполитических ведомств. Гендиректор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов отметил, что форум служит укреплению доверия между странами и способствует формированию сообщества активной молодежи.
Начальник отдела МИД России Константин Колпаков призвал молодежь Африки и участников форума к подаче заявок на Слет Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. По его словам, наследие прошедшего в марте Всемирного фестиваля продолжает способствовать международному взаимодействию молодых лидеров.
Генеральный директор StudEx Group Тумело Рамафоса из ЮАР в ходе сессии отметил ценность подобных встреч для международного молодежного диалога. Продюсер и участник ВФМ–2024 Жуниор Изидру из Гвинеи-Бисау рассказал, что такие форумы объединяют молодежь разных стран, способствуют обмену опытом и поддержке новых проектов. Йосср Гази из Египта подчеркнул важность укрепления взаимопонимания и расширения контактов между молодежью России и Африки.