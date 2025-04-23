Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
ФАС изучила обращений авиакомпаний по ценовой политике билетов
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела порядка 12 коммерческих политик от ведущих российских авиакомпаний, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
Обращения поступили после совместной работы с Минтранспорта, авиаперевозчики предложили усилить прозрачность формирования цен и доступность билетов для пассажиров, сказал Шаскольский, передает ТАСС.
В авиакомпании передали письмо с рекомендациями в отношении разработки экономической политики.
Ранее в ФАС сообщали, что планируют утвердить ценовые политики 11 авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и S7, до сентября, чтобы улучшить прозрачность и доступность авиабилетов.