Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия и увеличил срок домашнего ареста Митрошиной до 24 июня 2025 года, передает ТАСС.

По словам следователя, в деле могут быть дополнительные эпизоды преступной деятельности, потому арест нужно продлить.

Защита Митрошиной просила сменить домашний арест на запрет определенных действий, однако суд поддержал позицию следствия.

Митрошину обвиняют по статье «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере». Ранее в отношении нее возбуждалось дело о неуплате налогов, но оно было прекращено после частичного погашения долга.

Напомним, блогера в марте решили заключить под домашний арест по делу об отмывании денежных средств.

Митрошиной предъявили обвинение, она полностью признала вину. Ее задержали в аэропорту Сочи, поскольку она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.