Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что министры иностранных дел США, Франции и Германии не поедут в Лондон на переговоры по Украине, встречи пройдут на уровне более низких чиновников.

Сенатор отметил, что разногласия между западными странами по вопросам урегулирования конфликта на Украине усилились после подключения европейцев к процессу.

По мнению Косачева, позиции участников переговоров можно выстроить в следующей последовательности: Украина, Британия, Германия, Франция, США и Россия.

По его словам, первые четыре страны находятся в «угаре реваншизма» и оторваны от реальности, в то время как США и Россия, несмотря на различия, придерживаются более прагматичных подходов.

«Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Великобритания в целом, ни Франция, ни Германия», – заявил сенатор.

Косачев также обратил внимание на запланированные российско-американские контакты в Москве, подчеркнув, что только такие переговоры способны привести к настоящим новостям по урегулированию ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия. Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.

Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.