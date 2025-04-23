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Марочко сообщил об уничтожении двух опорников ВСУ у Ямполовки
Эксперт сообщил об уничтожении двух опорников ВСУ у Ямполовки
Российские бойцы за сутки взяли под контроль более выгодные позиции близ Ямполовки, уничтожив два опорных пункта ВСУ на севере Донецкой Народной Республики.
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два опорных пункта вооружённых формирований Украины в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские бойцы заняли новые выгодные позиции и улучшили своё тактическое положение.
Марочко подчеркнул: «Вооружённые формирования Украины пытались оказывать сопротивление, однако противнику не хватило сил и средств, имеющихся на данном участке фронта, для организации полноценной обороны и отражения атак армии РФ». По его оценке, украинской стороне не удалось сдержать наступление из-за нехватки ресурсов.
Операции велись в районах Терны, Ямполовки и севернее Торского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР и приблизились к Катериновке, российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также начали бои за взятие населенного пункта Григоровка в ДНР.