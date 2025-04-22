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Суд заочно приговорил иноагента Мартынова к шести годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил Кирилла Мартынова к шести годам
Бывший заместитель главного редактора «Новой газеты» Кирилл Мартынов* получил шесть лет колонии по обвинению в организации деятельности нежелательной организации.
Басманный суд Москвы вынес заочный приговор в отношении бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова, передает ТАСС.
Суд признал фигуранта виновным по статье об организации деятельности нежелательной организации и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии.
«Суд приговорил обвиняемого Мартынова к шести годам колонии заочно», – сообщили в суде.
Мартынов признан иноагентом в России и проходил по уголовному делу за организацию работы нежелательной организации, что было расценено судом как преступление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова* (признан иноагентом), а бывший главред издания Дмитрий Муратов* (признан иноагентом) покинул Россию после допроса по делу Мартынова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом