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Стало известно о приезде потомков французского летчика в Москву на День Победы
Потомки пилота Ролана де ля Пуапа посетят столицу России 9 Мая
Потомки знаменитого французского летчика присоединятся к юбилею Победы в Москве, планируя передать личную вещь героического предка.
Потомки героя Советского Союза, пилота французской эскадрильи «Нормандия-Неман» Ролана де ля Пуапа приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
Дипломат отметил, что дочь пилота намерена передать в дар летную куртку своего отца.
«Этот жест она сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны», – подчеркнул Мешков.
Французская эскадрилья, а затем авиаполк «Нормандия-Неман» с 1943 по 1945 годы сражались на советско-германском фронте. Летчики принимали участие в Курской битве, операции «Багратион», освобождении Восточной Пруссии, пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга. За время боевых действий они совершили более 5,2 тыс. боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета; на фронте погибли 42 французских летчика, четверо были удостоены звания Героя Советского Союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России и будет наполнен разнообразными проектами, посвященными этой знаменательной дате.