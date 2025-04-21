Гладков призвал расследовать подрыв ребенка на мине в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в Telegram-канале заявил, что ребенок, пострадавший при подрыве на мине «колокольчик», был доставлен в тяжелом состоянии в детскую областную клиническую больницу, где ему провели операцию. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести мальчика в федеральную клинику в Москве.

Отмечается, что речь идет о Российской детской клинической больнице, передает РИА «Новости». Гладков также рассказал о состоянии двух девочек, которые пострадали в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка 20 апреля. Обе находятся в детской областной клинической больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ходе оперативного совещания губернатор подчеркнул, что ситуация, когда опасный предмет оказался в руках у детей, требует правовой оценки и возможно уголовной ответственности. Гладков отметил, что мину в дом, по его информации, принес военнослужащий, поэтому, по мнению губернатора, расследованием должна заняться и прокуратура, включая военную.

Ранее Гладков сообщил, что в поселке Таврово Белгородского района 12-летний мальчик взял в руки мину-«колокольчик», которую по каким-то причинам подарили семье, она разорвалась, ребенок получил множество ранений.

В апреле в белгородском селе десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».