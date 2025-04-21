Вэнс прибыл в Индию для укрепления отношений и торговых переговоров с Моди

Вице-президент США Вэнс начал визит в Индию для обсуждения торгового соглашения

Tекст: Ирма Каплан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Нью-Дели с супругой и официальной делегацией, чтобы обсудить укрепление торговых и стратегических связей между странами, передает Associated Press.

Программу визита открыла встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой стороны рассмотрят прогресс по двусторонним вопросам, обозначенным в феврале во время переговоров Моди с Трампом в Вашингтоне.

Индия стремится заключить торговое соглашение с США и избежать новых тарифов, поскольку, по оценке Дели, ужесточение пошлин особенно угрожает секторам сельского хозяйства, пищевой промышленности и медоборудования.

В ходе поездки Вэнса ожидаются визиты в индуистский храм Акшардхам, Тадж-Махал и форт Амер, что придает поездке не только политический, но и культурный оттенок.

Как отметил экс-министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, визит Вэнса приобретает особое значение на фоне мировой торговой турбулентности, а Моди рассчитывает на развитие сотрудничества в сферах технологий, энергетики и обороны.

Вэнс прибыл в Индию из Италии, где накануне встретился с папой римским Франциском, от которого в феврале, перед госпитализацией, получил разнос за проводимую им и президентом США Трампом миграционную политику с депортациями.

В письме папы римского епископам США Франциск писал, что депортации лишат мигрантов присущего им достоинства. Вэнс признал критику Франциска, но заявил, что продолжит отстаивать свои взгляды, пишет Daily Mail.

В пасхальный день Вэнс и папа римский встретились, Франциск вручил гостю три больших шоколадных пасхальных яйца для трех детей Вэнса. Американский вице-президент заверил, что его семья молится о здоровье понтифика и провел с ним «обмен мнениями», как отметили в Ватикане, в том числе по поводу мигрантов, беженцев и текущих конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме группа иностранных туристов попыталась попасть в Колизей, который был досрочно закрыт для посещения из-за визита семьи американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Вэнс прибыл в Рим 18 апреля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

