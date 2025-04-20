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Власти пообещали помощь семье погибших при пожаре детей в Челябинской области
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре, их мать в этот момент пока мать находилась в Москве у раненого мужа, который восстанавливался там, получив ранение в ходе СВО.
Пожар произошел в ночь на воскресенье в поселке Василовка города Юрюзань, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Огонь охватил частный дом и распространился на соседние постройки, погибла девочка 12 лет и трое мальчиков, один семи лет, и двоим другим по пять лет. На момент трагедии дети оставались дома без родителей.
Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Самой младшей из детей удалось спастись.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что мать погибших детей находилась в Москве в госпитале у получившего ранение в ходе спецоперации мужа.
После трагедии мать экстренно вернулась домой. Как сообщило министерство социальных отношений, главой региона принято решение о выплате компенсации на приобретение нового жилья для семьи участника СВО.
Ранее в ночь на 20 апреля при пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, еще одному ребенку удалось спастись.