Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.6 комментариев
Эксперт объяснила нехватку отелей в Москве и Петербурге на майские праздники
Туристы, которые ежегодно ездили на майские в Анапу, из-за закрытия курорта в этом году едут в другие города России. Но это не единственная причина, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя высокую загрузку отелей в Москве и Петербурге на майские праздники.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в российских отелях на майские праздники, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, из-за высокого спроса наблюдается нехватка мест. В том числе, с данной проблемой столкнулись и иностранные туристы.
«Нехватка мест в первую очередь связана с тем, что у нас закрывается Анапа, а точнее ее пляжи. А именно туда, как правило, стекался качественный семейный сегмент. Это огромное количество людей, которые ездили с детьми отдыхать в Краснодарский край на пляже Кубани, и теперь такая возможность будет отсутствовать», – говорит Котляр.
Она подчеркивает, что в Санкт-Петербурге наблюдается перегруз в майские праздники, заполнены отели и в Москве, и в Сочи, и в других крупных городах страны. Но отели Анапы, по сути, остаются без работы. Данная ситуация, по ее словам, будет наблюдаться до тех пор, пока пляжи не расчистят от разлива мазута.
«Еще одна причина, по которой массово стали приезжать в столицы на майские в том, что выездной туризм очень сильно подорожал. Не все могут себе позволить приобретать билеты, да и туры в целом за рубеж. Хотя по статистике мы наблюдаем рост выездного турпотока на 30%», – объясняет специалист.
Кроме того, продолжает собеседница, в России стало много «невыездных» граждан, например, госслужащих или тех, кто каким-то образом связан со спецоперацией.
Ранее в АТОР рассказали, что отдохнуть за рубежом во время майских праздников намерены около 900 тыс. россиян, что на 200 тыс. больше прошлого года. Данный рост объясняется укреплением рубля и расширением полетных программ.