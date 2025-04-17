В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
Ушаков сообщил о планах Путина обсудить контакты России и США с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудят в Москве контакты между Россией и США в Саудовской Аравии.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что тема обсуждения будет включать контакты между двумя странами в данном регионе, передает РИА «Новости».
Ушаков отметил, что стороны выразили надежду на продолжение и укрепление взаимодействия. «Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят», – заявил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов относительно позиций Катара по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.
Он также отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.