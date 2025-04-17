Ушаков сообщил о планах Путина обсудить контакты России и США с эмиром Катара

Tекст: Елизавета Шишкова

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что тема обсуждения будет включать контакты между двумя странами в данном регионе, передает РИА «Новости».

Ушаков отметил, что стороны выразили надежду на продолжение и укрепление взаимодействия. «Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят», – заявил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов относительно позиций Катара по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, и подчеркнул наличие множества совместных проектов.

Он также отметил значительные усилия Катара по разрешению палестино-израильского конфликта и выразил сожаление, что мирные инициативы остаются невоплощенными.