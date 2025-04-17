  • Новость часаГенерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
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    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 12:57 • Новости дня

    Песков: Путин получит послание от Хаменеи через Арагчи

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сможет получить послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи через главу иранского МИД Аббаса Арагчи, находящегося в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин сможет получить послание от Хаменеи, передает ТАСС.

    Передача будет осуществлена через главу министерства иностранных дел Ирана, который в настоящее время находится в российской столице.

    По словам Пескова, Арагчи имеет возможность передать это послание лично президенту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи направил президенту РФ Владимиру Путину послание, в котором обсуждаются актуальные мировые события, региональные вопросы и развитие двусторонних связей между Москвой и Тегераном.

    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    16 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    ЦБ не поддержал продление продажи валютной выручки

    Минфин: ЦБ выступил против продления продажи валютной выручки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по вопросу продления указа о продаже валютной выручки.

    Моисеев сообщил журналистам, что Банк России высказал замечания по поводу продления указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами на год, передает ТАСС. Он уточнил, что ЦБ считает, что в текущей ситуации продлевать действие указа не следует.

    Правительство, напротив, поддержало эту меру, добавил Моисеев. В связи с возникшими разногласиями Минфин России стремится урегулировать ситуацию.

    В ноябре Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки.

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    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

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    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

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    17 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    Профессор Милюков допустил подмену останков Романовых прахом предков из Англии

    Профессор Милюков: Останки Романовых могли подменить прахом предков из Англии

    Tекст: Ирма Каплан

    Останки царской семьи Романовых, казненных большевиками в 1918 году, могли подменить прахом их предков из Англии, чтобы подтвердить принадлежность к царской семье, считает бывший следователь МВД и профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков.

    Предположение о фальсификации останков царской семьи допустил бывший следователь МВД и профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков, который в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после казни Николая II с семьей в 1918 году их останки могли уничтожить, а общественности представили прах предков Романовых из Англии.

    Милюков пояснил, что для подтверждения связи представленных останков с царской семьей могли использовать прах некоторых потомков династии Виндзоров с кладбища в Англии.

    «Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье», – сказал он.

    Потому, считает профессор, Русская православная церковь все еще не признает подлинность захороненного в Петропавловском соборе праха якобы царской семьи.

    Останки семьи Романовых в 1979 году обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Гелий Рябов в Поросенковом логу. В 1991 году их повторно эксгумировали, а в 1998 году захоронили в Петропавловском соборе. РПЦ и ряд экспертов высказывают сомнения в их подлинности, утверждая, что царскую семью уничтожили в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.

    При этом в конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

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    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

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    17 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

    По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.

    Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.

    Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.

    Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.

    Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.

    Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.

    При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.

    Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.

    Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.

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    17 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над несколькими областями, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 71 украинское беспилотное летательное устройство. Наибольшее количество беспилотников, 49, было сбито над Курской областью.

    Также по данным ведомства, семь беспилотников были сбиты над Орловской и столько же над Рязанской областями. В Брянской области перехвачены 4 БПЛА, во Владимирской области – три, и один беспилотник был сбит над Тульской областью.

    Ранее силы ПВО России сбили ракеты ВСУ при атаке на Мелитополь, обошлось без пострадавших.

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    17 апреля 2025, 11:02 • Новости дня
    Дрон ВСУ нейтрализовали возле Запорожской АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

    В Telegram-канале станции указано, что украинский дрон был нейтрализован приблизительно в 300 метрах от территории Запорожской АЭС.

    Это произошло около корпуса «Г», где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    В результате инцидента, по информации, поступившей из пресс-службы станции, никто не пострадал, и разрушений на объекте не было.

    Инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, были уведомлены о происшествии.

    На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли информацию об аварии на четвертом энергоблоке в результате обстрела украинской армией.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские беспилотники атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов.

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    17 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Лукашенко объявил о назначении Глазьева госсекретарем Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сергей Глазьев будет назначен госсекретарем Союзного государства, заменив на этом посту Дмитрия Мезенцева.

    Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что его и Владимира Путина мнение о Глазьеве совпадает, подчеркнув его вклад в строительство Союзного государства.

    Лукашенко выразил надежду, что с приходом Глазьева в руководство Союзного государства можно ожидать значительных успехов в реализации интеграционных проектов.

    Назначение Глазьева произошло в связи с окончанием срока полномочий Дмитрия Мезенцева, который уходит на другую работу.

    Лукашенко выразил уверенность в том, что этот шаг будет иметь положительный эффект для интеграции союзных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде.

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    17 апреля 2025, 12:33 • Новости дня
    На ЗАЭС атаку на станцию назвали намеренным действием перед окончанием моратория

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока 30-дневного соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, украинские войска намеренно нанесли удар по территории в районе Запорожской атомной электростанции перед завершением 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям станции заявила, что это свидетельствует о нежелании Украины поддерживать мирные инициативы и соблюдать договоренности по ядерной безопасности.

    Яшина отметила, что атака произошла незадолго до окончания соглашения, что, по ее мнению, было сделано намеренно.

    Она подчеркнула, что это не первая попытка украинских сил атаковать важные объекты инфраструктуры станции.

    Яшина добавила, что год назад, в апреле 2024 года, аналогичные попытки атак были зафиксированы, когда дважды была совершена атака на уникальный тренажерный центр станции, использующийся для обучения специалистов.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

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    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

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    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

    Похоже, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах: Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов, а Европа поддерживает способность ВСУ продолжать боевые действия. Что предпримет Трамп в такой ситуации и почему проблемы американской дипломатии не являются проблемой для России? Подробности

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    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

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    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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