Украинца мобилизовали после освобождения из тюрьмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Роман Заяц, недавно вышедший из тюрьмы, столкнулся с непредвиденной ситуацией на вокзале, когда искал украденный паспорт. В первый день после освобождения, 26 октября 2024 года, он поехал на вокзал, где произошла кража его документа.

В поисках паспорта Роман встретил представителей территориального центра комплектации (ТЦК). «Я начал искать, кто там рядом был со мной, нарвался на ТЦК. Они меня взяли и говорили, что я в розыске. Я им справку предоставил, что я только освободился», – рассказал он агентству.

Однако сотрудники ТЦК не поверили словам мужчины и, ссылаясь на розыск его однофамильца, отправили его в полицию. После этого Зайца направили в военное училище в Днепропетровской области для прохождения службы.

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