Путин сообщил о работе российского оборудования на европейских космических аппаратах

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече со студентами отметил, что европейские страны прекратили сотрудничество с Россией в космической сфере, передает ТАСС. Однако, он подчеркнул, что российское оборудование продолжает функционировать на европейских станциях.

«Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее», – сказал президент.

Он также заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки.