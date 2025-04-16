Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Полиция Словакии допросила активиста за плакат с символикой Красной армии
Словацкий активист Артур Бекматов стал объектом полицейского допроса из-за своего плаката, на котором использована символика Красной армии в честь 80-летия освобождения города Нитра.
Словацкий активист Артур Бекматов, лидер движения Socialisti.sk, был допрошен полицией после жалобы анонимного заявителя, передает РИА «Новости». Причиной стало использование символики Красной армии на плакатах, посвященных 80-летию освобождения словацкого города Нитра, которые активист разместил в социальных сетях и на улицах города.
Бекматов сообщил, что объяснил полиции символику и свою мотивацию, отметив, что мероприятие касалось исторических событий. Он добавил, что не видит угрозы для себя в связи с этим делом. В видеозаписи, выложенной в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), активист выразил уверенность в своей правоте и призвал граждан Словакии посетить памятники Красной армии 8 и 9 мая.
В Словакии существует законодательство, которое предусматривает наказания за публичные демонстрации, направленные на подавление основных прав и свобод. В июле 2023 года полиция уже проводила проверку в отношении показанного портрета Иосифа Сталина во время съезда Коммунистической партии Словакии, однако дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Бекматов не уточнил, по какой статье его опрашивали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас. Фицо также обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ. В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ