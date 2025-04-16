Tекст: Дмитрий Зубарев

Словацкий активист Артур Бекматов, лидер движения Socialisti.sk, был допрошен полицией после жалобы анонимного заявителя, передает РИА «Новости». Причиной стало использование символики Красной армии на плакатах, посвященных 80-летию освобождения словацкого города Нитра, которые активист разместил в социальных сетях и на улицах города.

Бекматов сообщил, что объяснил полиции символику и свою мотивацию, отметив, что мероприятие касалось исторических событий. Он добавил, что не видит угрозы для себя в связи с этим делом. В видеозаписи, выложенной в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), активист выразил уверенность в своей правоте и призвал граждан Словакии посетить памятники Красной армии 8 и 9 мая.

В Словакии существует законодательство, которое предусматривает наказания за публичные демонстрации, направленные на подавление основных прав и свобод. В июле 2023 года полиция уже проводила проверку в отношении показанного портрета Иосифа Сталина во время съезда Коммунистической партии Словакии, однако дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Бекматов не уточнил, по какой статье его опрашивали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от главы евродипломатии Каи Каллас. Фицо также обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ. В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%.