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Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине
Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.
Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.
Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.
Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.