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    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
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    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    26 комментариев
    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня

    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    12 апреля 2025, 20:53 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель, сообщил военный летчик ВС России Алексей Воевода.

    Истребитель F-16 Воздушных сил Украины был сбит в небе над Сумской областью, пишет «Российская газета».

    По информации военного летчика ВС РФ Алексея Воеводы, до момента поражения истребитель пытался увернуться от выпущенных по нему ракет. «Две ракеты он избежал, однако третья его догнала», – отметил Воевода.

    Известно, что за штурвалом истребителя находился 26-летний летчик Павел Иванов, который погиб в результате атаки.

    Ранее в марте над Сумами уже был замечен F-16, летящий на малой высоте.

    Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

    СМИ сообщали, что летчик ВВС Украины Павел Иванов, погибший в результате катастрофы F-16, был награжден тремя орденами.

    Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16.

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что в августе киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 05:00 • Новости дня
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта

    Трамп: Процесс урегулирования конфликта на Украине идет хорошо

    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    «Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он в интервью журналистам пресс-пула Белого дома, передает РИА «Новости».

    Американский лидер добавил, что «довольно скоро» ожидаются новости по этому вопросу, подчеркнув, что существуют моменты, когда необходимо «либо доказать делом, либо заткнуться».

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    13 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    ВСУ увеличили применение гексакоптеров «Баба-яга» в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области, рассказали в российской группировке «Север».

    Подразделения ВСУ с этими дронами были переброшены на Белгородское направление неделю назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север».

    Как сообщил собеседник агентства, российские операторы беспилотных летательных аппаратов активно противодействуют новой угрозе. Они используют разнообразные дроны, включая FPV-аппараты, для уничтожения вражеских гексакоптеров.

    Источник отметил, что до недавнего времени применение гексакоптеров «Баба-яга» на Белгородском направлении было менее значительным, однако в последнее время их количество увеличилось в несколько раз.

    Ранее во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.

    В конце марта российские военные из группировки «Запад» сбили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» с помощью легкого коптера.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    13 апреля 2025, 02:00 • Новости дня
    Мерц исключил членство Украины в ЕС и НАТО до окончания конфликта
    Мерц исключил членство Украины в ЕС и НАТО до окончания конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до завершения текущего вооруженного конфликта.

    «Украина – особый случай во всех отношениях. Это очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского союза», – сказал он в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обещание членства в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО, но для реализации этих планов необходимо, чтобы конфликт завершился. Мерц также отметил, что у него мало надежды на то, что конфликт на Украине разрешится самостоятельно в ближайшее время.

    Газета Politico писала, что США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс из-за опасений прямого военного конфликта с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    13 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    Российские военные уничтожили две группы наемников ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Харьковской области ВС России уничтожили две группы иностранных наемников, входившие в состав горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС России Иван Бигма, передает ТАСС. По его словам, наемники были уничтожены в лесном массиве Купянского района.

    В декабре польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, чтобы поддержать силы на этом участке.

    В январе российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области.

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    12 апреля 2025, 22:30 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

    Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, инцидент произошел около 21.10 по московскому времени.

    Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, из которых 18 были уничтожены в Курской области и 13 в Ростовской.

    Также сообщалось, что в пятницу в период с 11.30 до 12.10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

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    13 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    Власти Курской области начали отселять жителей приграничья в Рыльском районе

    Хинштейн: Власти Курской области начали отселять жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале отселения жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В своем Telegram-канале он отметил, что администрация района совместно с добровольцами «Барс-Курск» предпринимают меры по отселению людей.

    По его словам, село Козино, находящееся в двух километрах от границы с Украиной, подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ. В результате ударов мост через реку Обеста получил частичные повреждения. Из-за этой угрозы было принято решение о начале отселения местных жителей.

    Хинштейн уточнил, что четверо жителей уже вывезены: двое размещены в пунктах временного размещения, а двое временно забраны родственниками в Курске. Однако, по его словам, некоторые жители отказываются покинуть свои дома, несмотря на разъяснения об опасности. Властям приходится фиксировать отказы на видео.

    В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

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    13 апреля 2025, 00:45 • Новости дня
    В Раде признали неэффективность некоторых западных вооружений на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев высказал сомнения в эффективности ряда западных вооружений, используемых в боевых действиях на Украине

    По его словам, некоторые из поставленных систем оказались «просто выброшенными деньгами партнеров», передает ТАСС.

    В телеэфире Чернев привел в пример артиллерийский снаряд с GPS-наведением M982 Excalibur стоимостью десятки тысяч долларов. Он отметил, что это вооружение является неэффективным при работе в условиях воздействия систем радиэлектронной борьбы, что делает использование этих снарядов нерентабельным и непрактичным в текущих боевых условиях.

    Ранее на международном форуме в Киеве глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что страны-члены НАТО использовали конфликт с Россией для тестирования своих военных технологий в реальных условиях.

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    12 апреля 2025, 21:29 • Новости дня
    На Украине арестовали бойца ВСУ за призывы свергнуть Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Боец украинской армии был арестован за публикации в TikTok с призывами свергнуть Владимира Зеленского, сообщает оперативное командование ВСУ «Север».

    На Украине был задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины, который публиковал в TikTok видео с призывами к свержению Владимира Зеленского, передает Ura.ru.

    В сообщении командования ВСУ «Север» говорится, что были задокументированы факты противоправной деятельности военнослужащего, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти. Военнослужащий одной из частей Черниговского гарнизона подозревается в этих действиях и в настоящий момент находится под арестом.

    Ранее боец ВСУ Василий Багрий, попавший в плен, призвал устроить Майдан и свергнуть власть Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как просроченные политики часто становятся тиранами.

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    12 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Замглавы офиса Зеленского предложил призывать женщин в армию по примеру Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.

    Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Украине стоит перенять израильский опыт, где служат все граждане, включая женщин. Палиса рассказал, что необходимо продумать переходный период, чтобы граждане осознали обязательность службы.

    По его мнению, понимание должно исходить не из конституции, а из более прагматичных соображений: «Как бы сейчас дико не звучало, нам нужно изучить опыт Израиля».

    Палиса добавил, что отказ от службы может привести к ограничениям в доступе к государственным услугам или трудоустройству на госслужбу. В Израиле служба женщин равноправна с мужчинами и начинается с 18 лет.

    Ранее командир ВСУ Шамиль Крутков заявил, что Украине придется начинать принудительную мобилизацию 18-летних юношей. Снижение возраста мобилизации было закреплено в законе, подписанном Зеленским весной 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с октября прошлого года на Украине обязали встать на воинский учет всех женщин-медиков и фармацевтов, что ограничило их возможности покинуть страну.

    Украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола, что даже признали украинские чиновники, как заявили в российском МИД.

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    13 апреля 2025, 05:40 • Новости дня
    Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

    В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.

    В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.

    Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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