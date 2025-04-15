Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.18 комментариев
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.
«Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.