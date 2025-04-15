Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

«Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.