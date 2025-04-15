В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

Tекст: Анастасия Куликова

«Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

«Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

«ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

«Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.