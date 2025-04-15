Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
Дмитриев назвал встречу Путина и Уиткоффа продуктивной
Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу российского президента и спецпосланника США продуктивной.
Дмитриев оценил встречу Владимира Путина и Стивена Уиткоффа как продуктивную, передает РИА «Новости».
Дмитриев выразил свое мнение в социальной сети X ( бывший Twitter, заблокирован в России), отметив, что встреча может укрепить отношения через коммерческое сотрудничество.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.