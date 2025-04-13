В Индии развернули войска после протестов из-за закона о вакфе

Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16

Эксперт Дандыкин: Украинский F-16 могли сбить российские летчики на Су-35 или Су-57

Tекст: Андрей Резчиков

«Если истребитель F-16 был поражен в воздухе, то его могла сбить российская система противовоздушной обороны. Ракеты С-400 вполне могли достать. Это также могли быть наши летчики на Су-35 или Су-57, у которых есть соответствующее ракетное вооружение», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что, согласно украинским СМИ, погибший капитан Павел Иванов с начала СВО летал на штурмовике Су-25, был награжден тремя орденами, но затем переучивался управлению истребителем F-16. По мнению Дандыкина, F-16 тоже наверняка утерян, хотя официально о судьбе самолета украинские военные пока не сообщали.

«Полет на Су-25 и F-16 – это разные вещи. Су-25 дозвуковой самолет – с максимальной скоростью, меньшей скорости звука. А F-16 – это истребитель, который способен развивать скорость до 2178 км/ч на высоте до 12,2 км. Возможно, это тоже повлияло. Видимо, ВСУ не хватает летчиков и берут тех, кто есть. Но обычно во время военных действий летчиков не переучивают. Но раз ему дали три ордена, то наверняка это был очередной «бандеровский призрак», которого больше нет», – добавил спикер.

Он не исключил также, что причиной гибели летчика мог стать «дружественный огонь» украинских ПВО, техническая неисправность F-16 или ошибки при пилотировании: «Если самолет обслуживали украинские специалисты, то велика вероятность погрешности при технических работах. При этом украинскому летчику было всего 26 лет. F-16 – это истребитель четвертого поколения, создавался в 70-е годы прошлого века и неоднократно проходил модернизацию. Россия использует в зоне СВО более совершенные самолеты», – добавил эксперт.

В субботу воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16 во время выполнения боевого задания, не уточнив судьбу самолета. Обстоятельства происшествия также остаются неизвестными. По данным, предоставленным украинской стороной, точное количество переданных западными странами F-16 неизвестно.

Единственный на данный момент подтвержденный случай утери самолета этого типа произошел в августе прошлого года. Тогда погиб летчик Алексей Месь с позывным «Мунфиш». По версии украинского Генштаба, тот инцидент произошел «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что падение F-16 произошло из-за ошибки пилота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков. Переданные самолеты в основном получены из стран Северной Европы, Нидерландов и Дании.

США дали добро на поставку Украине истребителей американского производства в 2023 году, а Нидерланды и Дания начали отправлять самолеты прошлым летом, планируя поставить в общей сложности несколько десятков F-16. Между тем Бельгия, которая планировала передать 30 самолетов, объявила в марте, что поставки будут отложены до следующего года.