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В Индии развернули войска после протестов из-за закона о вакфе
В Индии после протестов в Западной Бенгалии развернули войска для подавления беспорядков
Индийские власти направили войска в Западную Бенгалию для подавления протестов после принятия закона, ограничивающего права мусульман на управление религиозными пожертвованиями (вакфами).
В восточном штате Западная Бенгалия Индии развернули войска после протестов против нового федерального закона о вакфе. Протесты, произошедшие в районе Муршидабад с мусульманским большинством, привели к гибели трех человек и арестам более 150. В ответ на это Высший суд Калькутты распорядился немедленно развернуть в регионе силы пограничной охраны, сообщает Aljazeera.
Согласно новому закону, федеральное правительство будет иметь право вмешиваться в управление вакфом, что вызывает обеспокоенность среди мусульман. Сторонники поправок, в том числе партия «Бхаратия джаната» (БДП), утверждают, что изменения направлены на борьбу с коррупцией и улучшение прозрачности управления вакфом. Однако критики закона, в том числе лидер оппозиционной партии Конгресс Рахул Ганди, считают, что это угроза для прав мусульманского меньшинства.
Премьер-министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что закон не будет применяться в ее штате, в котором проживает 25 млн мусульман. Она призвала жителей к спокойствию и пообещала юридические меры против нарушителей порядка. В ответ оппозиционный лидер Сувенду Адхикари обвинил ее правительство в потворстве радикальным элементам и ухудшении правопорядка.