В Эквадоре открыли построенную с участием «Тяжмаша» ГЭС

Построенную Россией ГЭС «Тоачи Пилатон» мощностью 254,4 МВт запустили в Эквадоре

Tекст: Денис Тельманов

Торжественное открытие гидроэлектростанции «Тоачи Пилатон» в Эквадоре, построенной с участием российской компании «Тяжмаш», прошло при участии местных властей, передают РИА «Новости». Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 мегаватта. Комплекс включает в себя ГЭС и подстанцию «Сарапуйо», водозабор «Пилатон», плотину «Тоачи», ГЭС и подстанцию «Айюрикин», мини-ГЭС «Тоачи» и центр управления «Ла-Пальма».



Замминистра энергетики Эквадора Фабиан Калеро, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что гидрокомплекс стал реальностью для жителей страны.

«Запуск проекта был приоритетом для нормализации энергоснабжения», – сказал он. Калеро выразил благодарность российской компании «Тяжмаш» и эквадорским строителям за запуск проекта раньше запланированного срока.

В декабре прошлого года станцию запустили на полную мощность в пробном формате. Проект стал особенно важен для страны, недавно пережившей кризис в электроэнергетике. «Я надеюсь, что этот проект поможет преодолеть подобные ситуации», – заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

В прошлом году Эквадор столкнулся с серьезным энергетическим кризисом, вызванным нехваткой генерирующих мощностей и низким уровнем воды в водохранилищах. Ежедневно происходили отключения электроэнергии на несколько часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эквадора Даниэль Нобоа намерен обратиться к президенту США с просьбой о помощи в борьбе с бандами.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее решила закрыть иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

Китай утвердил проект строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной окраине Тибетского плато.

