  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении трех сел в Курской области
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    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    34 комментария
    9 марта 2025, 22:22 • Новости дня

    Верховная рада заблокировала законопроект о наказании военкомов

    Рада сняла с повестки дня законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию

    Tекст: Максим Попов

    Верховная рада Украины отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, вводящего уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию, по настоянию фракции «Голос».

    Как сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, Верховная рада сняла с повестки дня законопроект, который предусматривал уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию лиц, имеющих бронь и отсрочку, а также для сотрудников медкомиссий за признание больных годными к службе, передает ТАСС.

    Бужанский подчеркнул, что это решение было принято по требованию фракции «Голос». Он выразил недоумение по поводу того, что фракция из 17 человек смогла повлиять на повестку Верховной рады.

    Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая была усилена законом от 18 мая 2024 года. Согласно этому закону, в армию могут быть призваны сотни тысяч человек. В социальных сетях ежедневно появляются видео, свидетельствующие о насильственной мобилизации на Украине, когда людей задерживают на улицах для проверки документов.

    Также распространены случаи, когда сотрудники военкоматов используют насилие при проведении мобилизации, что в отдельных случаях приводит к гибели людей. В стране происходят стихийные акции протеста против подобных методов мобилизации.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу.

    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    9 марта 2025, 11:43 • Новости дня
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира

    Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта

    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газета Times сообщила, что британский министр назвал Владимира Зеленского препятствием для окончания украинского конфликта.

    Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».

    Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.

    Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    9 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву после сделки по ископаемым

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    @ REUTERS/Jonathan Drake

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что для возобновления военной помощи Киеву недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым, и потребовал от Зеленского изменения подхода к мирным переговорам.

    Как сообщает ТАСС, телекомпания NBC заявила, что заключение сделки по украинским полезным ископаемым не будет достаточным основанием для возобновления США военной помощи и обмена разведданными с Киевом. По сведениям источников, президент Дональд Трамп дал понять, что необходимы дополнительные условия от украинской стороны.

    Трамп подчеркнул, что он ожидает изменений в подходе украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Он также требует от Зеленского готовности к территориальным уступкам и прогресса в вопросах проведения выборов на Украине. Помимо этого, Трамп требует от Зеленского рассмотреть возможность ухода в отставку.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил: «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании Конгресса США, президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией, хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия, а сам Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи.

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    9 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink

    Илон Маск заявил об угрозе обрушения передовой линии ВСУ без доступа к Starlink

    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о важности спутникового интернета Starlink для украинских вооруженных сил, сообщает РБК. В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил, что Starlink является «костяком украинской армии», и предостерег, что передовая линия украинских вооруженных сил может рухнуть, если доступ к этой системе будет ограничен.

    Кроме того, предприниматель выразил недовольство текущей ситуацией, заявив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации». Маск выразил уверенность в неизбежности поражения Украины в этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское Управление общих служб заключило контракт с компанией Starlink Илона Маска, несмотря на обещание сокращения федеральных расходов. Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину.

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    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. Тем не менее, подтверждения данной информации со стороны Минобороны до сих пор нет.

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    9 марта 2025, 18:39 • Новости дня
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела украинскими силами рынка в Великих Копанях пострадали семь человек, один из которых погиб.

    Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате обстрела украинскими войсками рынка в населенном пункте Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную от министерства здравоохранения региона. Все раненые были направлены в Скадовскую больницу для получения медицинской помощи.

    ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.

    До этого больница в городе Каменка-Днепровская Запорожской области подверглась атаке четырех дронов, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.

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    8 марта 2025, 23:14 • Новости дня
    В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой

    Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.

    Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».

    «Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.

    До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.

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    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

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    9 марта 2025, 06:09 • Новости дня
    Командование ВСУ нарастило группировку войск в районе Северска

    Киевские власти усилили войска в районе Северска, используя город как логистический центр для боевиков

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ усиливают группировку войск в Северске для противодействия продвижению российских сил в соседних населенных пунктах.

    Командование ВСУ наращивает группировку в Северске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, Киев с начала недели активно перебрасывает дополнительные силы в Северск. Украинские солдаты используют подвалы жилых и административных зданий для размещения, а технику прячут в складских помещениях.

    Марочко отметил, что украинская сторона видит в Северске важный логистический узел. Он подчеркнул, что «наводнение» украинскими боевиками Северска связано с текущей ситуацией на фронте, где российские войска активно действуют в районах кременских лесов и Белогоровки. Российские силы также оказывают значительное давление на украинские позиции в районе Торского.

    Эксперт отметил, что Северск играет роль своеобразного хаба для украинских сил, откуда они затем отправляются на передовые позиции и линии соприкосновения. Это делает город стратегически важным для украинской логистики и военных операций в регионе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища.

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    9 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    На Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard

    На Украине зафиксировали массовый сбой в работе Visa и Mastercard в супермаркетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, из-за чего в Киеве и других городах страны невозможно оплачивать покупки в супермаркетах карточками.

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС. По данным украинских СМИ, в частности, в столице страны, Киеве, наблюдаются проблемы с оплатой покупок в супермаркетах и снятием наличных в банкоматах.

    Телеканал «Киев-24» подчеркивает, что в украинской столице невозможно рассчитаться картой в магазинах. Издание «Страна» подтверждает, что аналогичные проблемы с платежами наблюдаются и в других городах страны. Однако, переводы через электронные приложения продолжают функционировать.

    На данный момент отсутствуют официальные заявления и разъяснения от платежных систем или украинских властей относительно причин и сроков решения этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины сообщило о том, что произошел сбой в приложении «Резерв+», что вызвало трудности у пользователей. На Украине ранее фиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за низких температур. Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию для обеспечения их безопасности.

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    9 марта 2025, 07:12 • Новости дня
    Силы ПВО отразили нашествие дронов в Ростовской области

    ПВО отбила нападение дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили ночную атаку беспилотников на три района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что обошлось без пострадавших.

    Как отметил Слюсарь в своем Telegram, ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах области.

     «Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал он.

    Детали о количестве дронов и возможных повреждениях не сообщаются.

    Ранее система ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом.

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    9 марта 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области

    Группировка «Восток» трижды помешала ВСУ провести инженерные работы у Дорожнянки

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения группировки войск «Восток» помешали Вооруженным силам Украины выполнить инженерные работы в районе Дорожнянки Запорожской области, сорвав их трижды.

    Подразделения группировки войск «Восток» трижды сорвали инженерные работы ВСУ у Дорожнянки Запорожской области, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, помешав завершить работы.

    «Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике [противника], <…> трижды сорвали инженерные работы в районе Дорожнянки [Запорожской области]», – отметил Гордеев.

    По его словам, инженерные работы, которые пытались провести ВСУ, были частью усилий по укреплению позиций в районе.

    Ранее российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
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      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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