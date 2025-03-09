Tекст: Ольга Иванова

Володин выразил недовольство решением французских властей передать доходы от замороженных российских активов Украине. Володин подчеркнул, что это решение нарушает международное право, приводит его слова РИА «Новости».

«Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом», – сказал он.

Он отметил, что всем европейским странам, которые решат поддержать подобные действия, придется отвечать за присвоение чужого имущества. «Это касается всех европейских клептократов», – добавил Володин.

Володин также напомнил о значимости победы над нацизмом, за которую была заплачена высокая цена, и обвинил французские власти в «исторической амнезии».

«И сейчас, 80 лет спустя после Победы, вновь не стесняясь финансируют неонацистов», – добавил Володин.

Ранее в воскресенье министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что Франция выделит Украине вооружения и боеприпасы еще на 195 миллионов евро, использовав доходы от замороженных российских активов.

До этого сообщалось, что Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине.