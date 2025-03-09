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    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    32 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 11:23 • Новости дня

    Путин поздравил Ларису Голубкину с юбилеем

    Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Голубкину, отметив ее уникальный артистизм и большой вклад в искусство.

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем, передает ТАСС. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал как в кино, так и на сцене Центрального академического театра Российской армии. «Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – говорится в поздравлении главы государства.

    В своем поздравлении Путин пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

    Лариса Голубкина с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии и сыграла множество ролей в различных спектаклях. Среди них такие известные постановки, как «Нашествие», «Спутники», «Физики», «Макбет», «Сердце не камень» и другие.

    Кроме работы в театре, Голубкина активно выступала на эстраде, исполняя романсы и песни из кинофильмов. Она также участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», где импровизировала и отвечала на вопросы зрителей. Актриса также сыграла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club», выступая в качестве приглашенной артистки.


    7 марта 2025, 11:36 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 81%. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.

    Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.

    Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).

    Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.

    Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать. «Мы и не собираемся этого делать», – ответил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.

    Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.

    И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Коментарии (31)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

    Коментарии (5)
    8 марта 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

    «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

    Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

    Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

    Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.

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    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    6 марта 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО
    Путин предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой и предложил продумать введение единого регионального стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции, к которому субъекты Федерации смогут добавлять свои меры.

    «Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», – сказал Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».

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    6 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин напомнил противникам России, чем закончился поход Наполеона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» сообщил, что противники забывают о последствиях, стремясь восстановить времена наполеоновских войн.

    Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда. «До сих пор кому-то неймется – есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    6 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».

    На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин высказался о важности их работы, передает ТАСС.

    Одна из сотрудниц фонда выразила мнение, что их деятельность можно считать «миссией, данной Богом». В ответ на это Путин согласился с ней, отметив: «Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом».

    Ранее Путин подчеркнул, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    6 марта 2025, 17:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил мотивацию для российской экономической помощи Абхазии

    Политолог Селезнев: Россия в Абхазии помогает поддерживать уровень жизни российских граждан

    Эксперт объяснил мотивацию для российской экономической помощи Абхазии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Более 70% жителей Абхазии являются российскими гражданами. Поэтому для Москвы принципиально важно оказывать Сухуму поддержку в энергетической и экономической сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев. Накануне президент России встретился с избранным абхазским президентом Бадрой Гунбой.

    «Встреча президента РФ Владимира Путина с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой демонстрирует высокий уровень отношений и доверия между политиками. Это дает основания ждать углубления отношений Москвы и Сухума, а также их совместного движения по различным векторам развития», – пояснил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Среди наиболее важных тем, которые обсуждали лидеры, эксперт отмечает вопрос об энергетической безопасности Абхазии. Он напомнил, что еще в конце прошлого года республика из-за дефицита электричества была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Проблему удалось решить именно благодаря гуманитарной помощи Москвы.

    «Россия помогает Абхазии поддерживать необходимый социально-экономический уровень жизни граждан. Дополнительные объемы перетока сделают ее энергосистему более стабильной. Однако новым властям республики предстоит выработать правильный подход к использованию электричества, что особенно важно на фоне сообщений о нагрузках на сеть со стороны майнеров», – указал он.

    Собеседник подчеркивает: вопросы энергетической безопасности Абхазии особенно важны для Москвы, поскольку многие жители этой страны являются гражданами РФ. Он отметил, что в настоящий момент российскими паспортами обладают более 70% населения республики.

    «Наша страна привлекательна для абхазцев. Возможность стать "не чужим" человеком в России дает им существенные экономические и налоговые преференции, а также доступ к социальным программам, медицинскому обеспечению, другим мерам господдержки», – заключил Селезнев.

    В среду Владимир Путин провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения «особого характера». Однако, по его мнению, в диалоге Москвы и Сухума все еще присутствуют проблемы, «которые нужно решать».

    Гунба в ответ поблагодарил за военно-политическую, социальную и экономическую поддержку, назвав Россию главным стратегическим союзником республики. Кроме того, он подчеркнул, что абхазские бойцы принимают активное участие в СВО, сообщает Кремль.

    Гунба также выразил признательность российскому лидеру за решение проблемы энергодефицита республики и попросил до середины апреля поддерживать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока. Президент РФ пообещал удовлетворить просьбу.

    Напомним, по данным ЦИК Абхазии по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал большинство голосов, опередив своего соперника Адгура Ардзинбу. Эксперты ЭИСИ объясняли важность прошедших выборов для отношений Москвы и Сухума.

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    6 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
    Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прокомментировал неудавшееся покушение Киева на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

    Глава государства подчеркнул, что митрополит Тихон не участвует в военных действиях, однако это не уберегло его от нападения, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что сейчас противник предпринял попытку покушения и на жизнь владыки Тихона. Добрались до священника. Хотя он ни с кем не воюет», – сказал Путин.

    Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, какую цель преследовал Киев, планируя это преступление.

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    6 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин пообещал исполнить мечту сына погибшего бойца из ДНР – встретиться с президентом
    Путин пообещал исполнить мечту сына погибшего бойца из ДНР – встретиться с президентом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи Владимира Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что Путин пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Женщина рассказала, что после гибели мужа – участника СВО – усыновила ребенка, от которого отказались родители. Теперь в ее семье трое детей, и младший сын, 11-летний Виталик, мечтает о победе и встрече с Путиным.

    Президент, выслушав женщину, ответил: «Обязательно встретимся», предложив провести встречу на праздновании Дня Победы. «Договорились, так и сделаем», – добавил он. Видео беседы опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Ранее в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    6 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков: Путин вручит Звезду Героя России вдове Сергея Чебнева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует вручить «Золотую Звезду» Героя России вдове Героя Сергея Чебнева, погибшего в Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете встретиться с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации посмертно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Чебнев был командиром батальона, он погиб при обороне Малой Локни в Курской области. Его посмертно наградили званием Героя России.

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    8 марта 2025, 00:38 • Новости дня
    Путин обратился к участницам СВО

    Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО

    Путин обратился к участницам СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с Международным женским днем особо отметил участниц специальной военной операции на Украине.

    «Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».

    Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.

    Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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