Путин поздравил Ларису Голубкину с юбилеем

Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем, передает ТАСС. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал как в кино, так и на сцене Центрального академического театра Российской армии. «Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – говорится в поздравлении главы государства.

В своем поздравлении Путин пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии и сыграла множество ролей в различных спектаклях. Среди них такие известные постановки, как «Нашествие», «Спутники», «Физики», «Макбет», «Сердце не камень» и другие.

Кроме работы в театре, Голубкина активно выступала на эстраде, исполняя романсы и песни из кинофильмов. Она также участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», где импровизировала и отвечала на вопросы зрителей. Актриса также сыграла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club», выступая в качестве приглашенной артистки.



