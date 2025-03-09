Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.23 комментария
Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
Военные 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР
Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, после отказа командования эвакуировать окруженных.
Группа военнослужащих ВСУ, служащих в 23-й механизированной бригаде, оказалась в плену у села Комар на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС. Военные, в том числе офицер, сдались после окружения.
По словам пленных, командование не смогло организовать их эвакуацию, что и привело к сдаче. В настоящий момент захваченные находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
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