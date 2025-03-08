Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.11 комментариев
Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов
Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов
Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.
Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».
Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.
Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.
Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.