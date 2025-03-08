Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Министр культуры Сербии заявил о нападении с политическими оскорблениями
Нападавший ударил министра культуры Сербии и оскорблял по политическим мотивам
Министр культуры Сербии Никола Селакович стал жертвой нападения в центре Белграда, где неизвестный мужчина выкрикивал оскорбления и высказывания на политической почве, а затем ударил его.
Министр культуры Сербии Никола Селакович сообщил о нападении, произошедшем в ночь на субботу в центре Белграда, передает РИА «Новости». По словам Селаковича, инцидент случился около 21.35 по местному времени, когда он направлялся от квартиры, где живет со своей семьей, к родителям.
Неизвестный мужчина подошел к министру сзади, выкрикивая претензии и оскорбления на политической почве, утверждая, что всех членов Сербской прогрессивной партии он «посадит на кол». Селакович обернулся и попытался вступить в разговор, после чего нападавший ударил его и скрылся с места происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в центре Белграда во время массовых протестов, о чем сообщил президент Сербии Александр Вучич. Замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил о попытке Запада через протесты в Сербии сменить власть и ухудшить отношения с Россией.