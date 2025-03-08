Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Медведев отметил роль женщин в успехах «Единой России»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с женским активом партии «Единая Россия» и подчеркнул важность их вклада в политическую жизнь страны, отметив, что от активности женщин зависят успехи партии.
На сайте партии «Единая Россия» указано, что Медведев поздравил женский актив партии с наступающим праздником и отметил, что от их активности зависят успехи в политической жизни страны.
По его словам, «Единая Россия» является «женской партией», так как в ее рядах состоят около 1,6 млн женщин.
Женщины на встрече рассказали о своих проектах, включая волонтерские инициативы и благотворительные акции.
Секретарь первичного отделения в Калмыкии Алевтина Оникова поделилась истории о поддержке школьного ансамбля, для которого партия помогла приобрести национальные костюмы. Она подчеркнула, что успехи партии заключаются в решении реальных проблем людей.
Мадина Батчаева, депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, рассказала о значении исторического воспитания молодежи, особенно в Год 80-летия Победы. Она отметила необходимость эмоциональной связи молодежи с историей Великой Отечественной войны.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка участников СВО и память о них должны оставаться в истории страны.
Он также отметил вклад женщин в поддержке фронта, в том числе усилия волонтеров, таких как Елена Потапенкова из Смоленской области, которая с другими женщинами организовала помощь военнослужащим.
Людмила Белоцерковская, военнослужащая и медсестра из Белгорода, рассказала о волонтерской помощи воинским подразделениям в регионе.
Лилия Иванова из Астрахани поделилась успехами в обучении специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Медведев отметил важность гуманного отношения и социальной поддержки в обществе.
В конце встречи Медведев выразил благодарность за усилия, которые женщины прилагают в поддержку фронта и укрепление страны. Он подчеркнул важность общих усилий и будущей общей победы, заверив, что женщины, как и мужчины, творят историю.