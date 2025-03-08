Медведев отметил роль женщин в успехах «Единой России»

Tекст: Александра Юдина

На сайте партии «Единая Россия» указано, что Медведев поздравил женский актив партии с наступающим праздником и отметил, что от их активности зависят успехи в политической жизни страны.

По его словам, «Единая Россия» является «женской партией», так как в ее рядах состоят около 1,6 млн женщин.

Женщины на встрече рассказали о своих проектах, включая волонтерские инициативы и благотворительные акции.

Секретарь первичного отделения в Калмыкии Алевтина Оникова поделилась истории о поддержке школьного ансамбля, для которого партия помогла приобрести национальные костюмы. Она подчеркнула, что успехи партии заключаются в решении реальных проблем людей.

Мадина Батчаева, депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, рассказала о значении исторического воспитания молодежи, особенно в Год 80-летия Победы. Она отметила необходимость эмоциональной связи молодежи с историей Великой Отечественной войны.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка участников СВО и память о них должны оставаться в истории страны.

Он также отметил вклад женщин в поддержке фронта, в том числе усилия волонтеров, таких как Елена Потапенкова из Смоленской области, которая с другими женщинами организовала помощь военнослужащим.

Людмила Белоцерковская, военнослужащая и медсестра из Белгорода, рассказала о волонтерской помощи воинским подразделениям в регионе.

Лилия Иванова из Астрахани поделилась успехами в обучении специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Медведев отметил важность гуманного отношения и социальной поддержки в обществе.

В конце встречи Медведев выразил благодарность за усилия, которые женщины прилагают в поддержку фронта и укрепление страны. Он подчеркнул важность общих усилий и будущей общей победы, заверив, что женщины, как и мужчины, творят историю.