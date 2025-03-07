Напавшего на сотрудницу аэропорта Алма-Аты обезвредил очевидец

Быший спортсмен обезвредил мужчину с ножом в аэропорту Алма-Аты

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает издание «Орда», 52-летний Муса Абдраим, оказавшийся в аэропорту Алма-Аты, смог обезвредить мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу. Абдраим, провожая знакомого, заметил нападение и сразу вмешался, предложив себя в заложники, после чего отобрал у нападавшего нож.

В интервью «Орде» он признался, что впервые оказался в такой ситуации и боялся лишь за жизнь женщины. Муса Абдраим в прошлом занимался тайским боксом и другими видами боевых искусств, что помогло ему справиться с преступником.

Как можно увидеть на видео, распространяемом в социальных сетях, злоумышленник сначала угрожал жизни сотрудницы, держа ее за волосы, сидящей на корточках. Абдраим предложил заменить женщину собой, после чего ловко выхватил нож и, вместе с полицией, обезвредил преступника.

Пресс-служба аэропорта ранее сообщила, что инцидент произошел в зоне предполетного досмотра. Мужчина, на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ей ножом. Вскоре после этого Абдраим вмешался и спас женщину.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил смелость Абдраима и поручил представить его к государственной награде за проявленную доблесть.

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