Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Возбуждено дело после нападения британского дипломата на журналистку
В Москве возбуждено дело после нападения британского дипломата на журналистку
В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.
Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.
Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.
В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.
В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.
Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.