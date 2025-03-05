Лавров: ООН должна обеспечить открытость работы над ИИ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Надо обязательно добиваться, чтобы ООН не пускала на самотек дискуссии, которые сейчас вокруг этой темы разворачиваются в разных форматах», – сказал министр, передает ТАСС.

Он напомнил, что существует решение ГА ООН о том, чтобы работа над ИИ велась транспарентно, без создания схем, направленных против других участников международного сообщества.

Лавров указал, что подобные примеры уже существуют.

«Выступаем за то, чтобы вопросы искусственного интеллекта не эксплуатировали для того, чтобы увековечивать разрыв в сфере развития, увековечивать неравенство», – указал глава МИД.

По его словам, за это же нужно выступать созданному при генсеке ООН консультативному органу высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта, где есть представитель России.

Ранее Лавров указывал на китайский чат-бот R1, который смог превзойти американский ChatGPT при меньших затратах.