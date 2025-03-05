Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Лавров: ООН должна обеспечить открытость работы над ИИ
Организация Объединенных Наций не должна упускать из виду обеспечение открытости работы над искусственным интеллектом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Надо обязательно добиваться, чтобы ООН не пускала на самотек дискуссии, которые сейчас вокруг этой темы разворачиваются в разных форматах», – сказал министр, передает ТАСС.
Он напомнил, что существует решение ГА ООН о том, чтобы работа над ИИ велась транспарентно, без создания схем, направленных против других участников международного сообщества.
Лавров указал, что подобные примеры уже существуют.
«Выступаем за то, чтобы вопросы искусственного интеллекта не эксплуатировали для того, чтобы увековечивать разрыв в сфере развития, увековечивать неравенство», – указал глава МИД.
По его словам, за это же нужно выступать созданному при генсеке ООН консультативному органу высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта, где есть представитель России.
Ранее Лавров указывал на китайский чат-бот R1, который смог превзойти американский ChatGPT при меньших затратах.