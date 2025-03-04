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ФМБА завершило доклинические испытания противоопухолевого препарата
ФМБА закончило доклинические исследования генноинженерного препарата против рака
Ученые ФМБА успешно завершили доклинические испытания нового лекарства для борьбы с раковыми опухолями, и клинические исследования начнутся в 2025 году.
Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклиническое исследование нового противоопухолевого препарата. Разработка представляет собой генноинженерное лекарственное средство, которое содержит два гена протоксинов. Эти гены активируются исключительно в клетках опухоли, что приводит к их гибели, сообщает ТАСС.
Руководитель агентства Вероника Скворцова подчеркнула, что препарат предназначен для лечения злокачественных и прогрессирующих солидных опухолей, которые резистентны к традиционным методам лечения. В рамках национального проекта «Инновационные технологии для здоровьясбережения» в этом году планируется начать клинические испытания препарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запустило всероссийскую акцию по популяризации донорства. Ранее ФМБА получило регистрационное удостоверение на инновационный препарат для лечения рака простаты.