ФМБА завершило доклинические испытания противоопухолевого препарата

ФМБА закончило доклинические исследования генноинженерного препарата против рака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклиническое исследование нового противоопухолевого препарата. Разработка представляет собой генноинженерное лекарственное средство, которое содержит два гена протоксинов. Эти гены активируются исключительно в клетках опухоли, что приводит к их гибели, сообщает ТАСС.

Руководитель агентства Вероника Скворцова подчеркнула, что препарат предназначен для лечения злокачественных и прогрессирующих солидных опухолей, которые резистентны к традиционным методам лечения. В рамках национального проекта «Инновационные технологии для здоровьясбережения» в этом году планируется начать клинические испытания препарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запустило всероссийскую акцию по популяризации донорства. Ранее ФМБА получило регистрационное удостоверение на инновационный препарат для лечения рака простаты.