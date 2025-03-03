Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Умер композитор Адриан Корчинский
Композитор Адриан Корчинский, известный работой с Ларисой Долиной и Иосифом Кобзоном, умер в возрасте 65 лет от гипертонии.
Композитор Адриан Корчинский скончался в возрасте 65 лет, сообщает RT со ссылкой Telegram-канал Shot. Корчинский был известен своей работой с такими российскими исполнителями, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова.
Как пишет Telegram-канал, причиной смерти послужила гипертония. По словам источника, трагедия произошла, когда Корчинский сидел за столом вместе с супругой и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, могли лишь констатировать его смерть.
Музыкант был известен не только сотрудничеством с известными артистами, но и своим вкладом в развитие культурного наследия России.
Ранее умер автор множества произведений и музыки для кино, композитор Павел Карманов.