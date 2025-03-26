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В одном из поселков Ярославской области при поддержке «Единой России» зажгли Вечный огонь
В поселке Некрасовское Ярославской области при поддержке «Единой России» и Газпрома зажгли Вечный огонь на мемориале в память о солдатах Великой Отечественной войны, подключив его к сетевому газу в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы».
Для церемонии использовали частицу пламени, доставленную из Ярославля, сообщается на сайте «Единой России».
Заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин подчеркнул, что установка нового Вечного огня служит данью памяти героическим подвигам более 24 тыс. жителей Некрасовского района, ушедших на фронт. Он отметил, что около 8 тыс. некрасовцев получили высокие боевые награды, 13 стали Героями Советского Союза, а трое удостоились полного кавалерства ордена Славы.
Для подключения Вечного огня к сетевому газу было проложено 179 метров газопровода и установлено газогорелочное устройство. Региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Березкин заявил о значимости инициативы «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней, поддержанной президентом Владимиром Путиным.
Участник спецоперации Дмитрий Васильченко также принял участие в церемонии зажжения огня. Он заявил, что его прадеды воевали в прошедших войнах, и подчеркнул важность сохранения памяти о ветеранах всех войн для патриотов России.
Закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2022 года. В рамках Всероссийской акции более 120 мемориалов переводятся на сетевой природный газ, а торжественная церемония одновременного зажжения 80 огней завершит проект в канун 9 мая.