Российские войска оттеснили ВСУ у села Тополи в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские подразделения сумели развить успех в районе двуреченского плацдарма, оттеснив Вооруженные силы Украины у населенного пункта Тополи Харьковской области, передает ТАСС. По словам Марочко, в результате активных боевых действий российским войскам удалось продвинуться в северо-западном направлении.

Эксперт отметил, что в районе Фиголевки Вооруженные силы России вернули две утраченные ранее позиции в ходе маневренной обороны.

Кроме того, севернее Кондрашовки российские подразделения уничтожили опорный пункт украинских войск, что также способствовало укреплению позиций Москвы в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища в Харьковской области, и сообщалось, что российские военные уничтожили роботами блиндажи ВСУ в Харьковской области.