Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
Российские войска оттеснили ВСУ у села Тополи и продвинулись на северо-запад
Российские войска оттеснили ВСУ у села Тополи в Харьковской области
Российские подразделения продолжили успешное продвижение в районе двуреченского плацдарма, оттеснив украинские войска у села Тополи на северо-запад, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские подразделения сумели развить успех в районе двуреченского плацдарма, оттеснив Вооруженные силы Украины у населенного пункта Тополи Харьковской области, передает ТАСС. По словам Марочко, в результате активных боевых действий российским войскам удалось продвинуться в северо-западном направлении.
Эксперт отметил, что в районе Фиголевки Вооруженные силы России вернули две утраченные ранее позиции в ходе маневренной обороны.
Кроме того, севернее Кондрашовки российские подразделения уничтожили опорный пункт украинских войск, что также способствовало укреплению позиций Москвы в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища в Харьковской области, и сообщалось, что российские военные уничтожили роботами блиндажи ВСУ в Харьковской области.