Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
Российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища
Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области
Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в направлении Богуславки в Харьковской области, расширив зону контроля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшую неделю наши войска незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению Богуславки», – приводит слова Марочко ТАСС.
По его словам, после значительного рывка, осуществленного на прошлой неделе, основной задачей войск стало закрепление и удержание достигнутых позиций. Марочко также подчеркнул, что российские силы немного увеличили свою зону контроля в данном районе, «именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка». Бои ведутся «непосредственно в этом населенном пункте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта российские войска успешно прорвали оборону ВСУ у Загрызова и закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища, начав подготовку к дальнейшему продвижению. Позднее российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово.